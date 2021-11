Karim Benzema porte le Real contre le promu

Le Real s'est imposé sur le plus petit écart contre le Rayo Vallecano, mais le score aurait dû être plus sévère.

Avec un grand Karim Benzema et un excellent Vinicius, le Real Madrid a logiquement dominé le Rayo Vallecano, dans un match de la 13e journée de championnat. Les Merengue avaient rapidement fait la différence, mais ils ont oublié de tuer le match.

Ce sont Toni Kroos et Karim Benzema qui avaient inscrit les deux buts du Real en première période. Les Madrilènes ont ensuite eu de grosses opportunités, mais ont manqué d'efficacité face au but. Et ça aurait pu leur coûter cher: déjà buteur contre le Barça, Radamel Falcao a réduit l'écart à un quart d'heure du terme.

Le Real a toutefois tenu le bon bout et en profite pour prendre la tête du championnat avec 27 points, en attendant le résultat de la Sociedad (25) qui joue dimanche.