Praet et le Torino défaits à la Spezia

Le Torino n'a pas réussi à enchainer après sa victoire face à la Sampdoria.

Avec Dennis Praet durant l'intégralité de la rencontre, le Torino a été défait sur la pelouse de la Spezia, 1-0. Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par Jacopo Sala peu avant l'heure de jeu. Grâce à cette victoire, La Spezia sort de la zone rouge et revient à trois points du Torino, qui stagne à la 13e place.