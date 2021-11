Dean Smith remercié par Aston Villa

Battu à Southampton, Aston Villa a concédé sa cinquième défaite consécutive samedi après-midi. La défaite de trop pour la direction des Villains qui a décidé de se séparer de son entraîneur, Dean Smith, limogé ce dimanche.

L'entraîneur anglais de 50 ans était arrivé à Aston Villa en 2018. Il avait permis au club de retrouver sa place en Premier League il y a deux ans. Il est le deuxième coach remercié ce week-end en Premier League. Samedi, la lanterne rouge, Norwich City avait indiqué la porte de sortie à Daniel Farke.

Thank you for the memories, Dean. pic.twitter.com/PfcSpncqHh