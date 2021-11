La pépite néerlandaise Ihattaren quitte son agent Mino Raiola et souhaite relancer sa carrière

Le talent du jeune Mohamed Ihattaren lui a ouvert les portes de la Juventus cet été.

Transféré cet été de son club formateur le PSV, vers la Juventus, Mohamed Ihattaren avait été prêtée dans la foulée à la Sampdoria. Mais le médian n'y a pas encore joué une seule minute. Pire, il a récemment complètement disparu des radars.

Voetbal International a finalement mis fin au mystère, et expliqué que le jeune talent néerlandais de 19 ans était retourné cette semaine à Utrecht, où il travaille avec un coach sportif pour retrouver la forme.

En parallele, il s'est également séparé de son agent Mino Raiola, qui a confirmé qu'il n'avait pas parlé à Ihattaren depuis plusieurs semaines. Ali Dursun représenterait désormais les intérêts du joueur. L'agent s'occupe également de Frenkie de Jong et Donny van de Beek, entre autres joueurs.

Mais Mohamed Ihattaren risque de devoir se trouver un autre club dans la foulée, car on peut imaginer que la Sampdoria ne devrait pas apprécier son silence radio soudain. Le média néerlandais annonce que le club pourrait résilier son contrat de location cet hiver. Sans oublier la Juventus, qui ne devrait pas non plus apprécier le comportement de son joueur.

Après des débuts très prometteurs au PSV à un très jeune âge, la pépite Ihattaren, semble désormais enclin à relancer sa carrière après cet épisode compliqué.