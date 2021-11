La polyvalence, un atout de taille pour Thorgan Hazard

Ballotté de droite à gauche d'avant en arrière dans le onze du Borussia Dortmund, Thorgan Hazard est ravi de pouvoir dépanner à plusieurs positions.

Tantôt à droite, tantôt à gauche, parfois devant, parfois sur le flanc: Thorgan Hazard multiplie les expériences différentes en club, surtout, et en équipe nationale. Un inconvénient de ne pas avoir de position définie sur l'échiquier? Pas pour le Brainois.

Au contraire, il est ravi d'ajouter des cordes à son arc dès que l'occasion lui est donnée. "Ça peut paraître cliché de le dire, mais, pour moi le plus important, c'est de jouer", précise-t-il. "Puis, je suis quelqu'un qui aime bien changer, voyager à différents postes", ajoute-t-il.

J'emmagasine des expériences et ça me plaît.

À Dortmund, il est servi. "Ça toujours été un peu comme ça, mais c'est vrai: quand il manque quelqu'un, on me demande souvent de dépanner. J'ai joué en 9, en deuxième attaquant, sur le flanc gauche comme chez les Diables ou encore back gauche, récemment, dans une défense à quatre. Le coach m'a demandé si j'avais déjà joué là, j'ai répondu que non, mais que j'étais prêt à le faire."

"Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai appris à m'adapter au fil du temps et ça me plait de bouger un peu partout", ajoute Thorgan Hazard qui estime aussi que sa polyvalence est plus un atout qu'un fardeau. "Sur un terrain, ce qui compte, ce n'est pas ta position, mais de faire ce que tu as à faire. En changeant fréquemment, j'emmagasine des expériences et ça me plaît."

Chez les Diables, le joueur du Borussia semble toutefois avoir trouvé sa place. Placé sur le flanc gauche depuis un moment par Roberto Martinez, Thorgan Hazard y est régulier et performant. À l'image de l'excellent Euro qu'il a livré l'été dernier.