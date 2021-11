Radja Nainggolan a pris ses marques à l'Antwerp : "J'ai le sentiment d'être rentré à la maison"

Le 'Ninja' est revenu en Belgique et porte désormais le maillot de l'Antwerp.

Dans une interview accordée à Gazet van Antwerpen, Radja Nainggolan a évoqué son retour dans sa ville et l'Antwerp, un club où il a pris ses marques et se sent désormais comme chez lui.

"L'Italie sera toujours un chapitre important de ma vie, mais maintenant j'ai le sentiment d'être rentré chez moi. Et peut-être que je vais rester ici pour toujours. Ce sentiment, c'est peut-être le calme dont j'avais besoin. Le club me permet aussi d'être serein. Il est professionnel, ambitieux, avec un président qui ose investir mais aussi un ancrage bien anversois. Et sur le plan humain, ça colle bien, oui", explique le 'Ninja'.

Ce dernier a pourtant eu besoin d'une courte période d'adaptation : "Bien sûr, je me suis un peu cherché au début. J'ai vraiment dû m'habituer au football en Belgique, qui est beaucoup moins technique et tactique qu'en Italie. C'est également différent sur le plan physique : ici, on fait constamment des allers-retours. Et en plus, j'ai manqué la préparation... Mais maintenant je commence à rattraper mon retard."