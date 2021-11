Virgil van Dijk dégoupille après le partage des Pays-Bas: "C'est scandaleux"

De 0-2 à 2-2 en dix minutes: les Néerlandais ont craqué au Monténégro et Virgil van DIjk était particulièrement remonté à l'issue du match.

Les Pays-Bas devront attendre mardi pour valider leur qualification pour le Mondial 2022. Une qualification qu'ils tenaient pourtant en main, à dix minutes de la fin de leur déplacement au Monténégro.

Mais les Oranje ont faibli en fin de rencontre et le capitaine ne mâchait pas ses mots après la rencontre. "C'est scandaleux la manière dont nous avons abordé la seconde période", peste Virgil van Dijk au micro de NOS. "On veut tous le ballon, on veut tous jouer au foot, attaquer et marquer. Mais nous devons aussi penser à défendre."

"On leur a laissé beaucoup trop d'espace en contre et quand on n'a plus d'organisation, cela devient compliqué", regrette-t-il.