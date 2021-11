Pas de Thibaut Courtois pour le dernier match de qualification des Diables Rouges

Qualifiés pour le Mondial après leur victoire face à l'Estonie, les Diables iront à Cardiff sans aucune pression.

Sans surprise, la Belgique a fait le job contre l'Estonie, mettant un dixième orteil au Qatar et se qualifiant officiellement (un point suffisait pour cela). Roberto Martinez fera-t-il tourner pour autant au Pays de Galles ? On peut en douter, mais il n'aura pas le choix à certains postes, à commencer par celui de gardien de but : Thibaut Courtois ne se rendra pas à Cardiff. Le portier du Real Madrid "n'est pas blessé", mais on ne souhaite prendre "aucun risque" à son sujet et il rentrera donc en club.

Ce devrait donc être l'heure de Simon Mignolet face aux Gallois. Pour le reste, comme nous l'écrivions ici, il ne faudra pas espérer une tournante débridée.