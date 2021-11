Analyse: désolé pour les remplaçants, Martinez ne fera pas de cadeaux à Cardiff

Les Diables Rouges sont déjà qualifiés pour le Qatar mais il reste une rencontre ce mardi, à Cardiff, face au Pays de Galles. Avec une tournante à venir? Cela ne semble pas en prendre le chemin.

Pour la réception de l'Estonie, beaucoup de supporters et de suiveurs des Diables Rouges espéraient voir du sang neuf. Après les deux défaites subies en Nations League il y a quelques semaines, c'est ce que le Catalan avait laissé sous-entendre. Du coup, dans sa liste de ce mois de novembre, de nouveaux noms ont fait leur apparition: Wout Faes, Arthur Theate ou encore Dante Vanzeir.

Seulement, ce samedi, c'était la déception: Theate était sur le banc, Faes et Vanzeir en tribunes. A ce propos, Roberto Martinez a lancé des messages: "Faes a beaucoup appris en Ligue 1 et a progressé, c'est un joueur pour le futur. Vanzeir s'est adapté au rythme plus rapidement que ce que l'on pensait, il a des qualités différentes". Si on lit entre les lignes, Faes aura encore le bonheur de revenir à Tubize, alors que pour Vanzeir cela pourrait être compliqué. On le sait, pour le poste de numéro 9, le Catalan recherche un homme de rectangle, pouvant jouer dans les petits espaces, ce que Vanzeir n'est pas habitué à faire à l'Union, dont le jeu est surtout basé sur les transitions. Avec les retours de Batshuayi et de Lukaku, l'attaquant de l'Union devrait disparaître lors du prochain rassemblement.

Du sang neuf... forcé

Mais alors, où est le sang neuf que Martinez devait apporter? Il était bien présent, un peu par la force des choses. Benteke a reçu sa chance uniquement à cause des blessures, tout comme Vanaken qui est resté dans l'équipe à cause de l'absence de Tielemans. Tactiquement, Martinez a placé Castagne en défense pour ajouter de la vitesse afin de stopper les contres adverses. Meunier? Sur le côté droit, il avait besoin d'un joueur pouvant coller à la ligne, vu qu'Eden Hazard a joué sur toute la largeur, que De Bruyne et Vanaken étaient toujours dans l'axe, tout comme Benteke lors des décrochages. D'ailleurs, la sortie d'Eden a coïncidé avec la montée de Saelemaekers, qui a marqué des points en jouant de façon débridée. Enfin, De Bruyne a joué très bas sur le terrain, façon quarterback. Mine de rien, entre Castagne, la position d'Eden, celle de De Bruyne, Vanaken et Benteke, cela fait du changement par rapport à la Ligue des Nations.

Alors ce mardi, à Cardiff, vu que le match ne comptera plus pour rien dans cette campagne de qualification, peut-on espérer avoir sur la pelouse des Faes, Theate, Boyata, Origi, De Ketelaere ou encore Sambi Lokonga? Sans vouloir les refroidir, les chances sont maigres et pour cause: il suffit de se plonger dans la réflexion de Martinez:

"Le match au Pays de Galles est un match officiel. Nous nous devons, par rapport aux autres équipes du groupe, de le jouer à fond pour l'équité sportive. Nous avons joué 27 matches de qualification, nous en avons gagné 25, les deux autres sont des nuls. Il faut respecter cela", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

Une annonce ou du bluff?

Ces mots devraient, ou alors Martinez est un excellent comédien, vouloir dire qu'il alignera une nouvelle fois sa meilleure équipe, sans Courtois qui ne sera pas du voyage. De plus, les Diables ont aussi une place de numéro 1 au classement FIFA à défendre. Cette semaine, le Brésil et la France, nos deux plus proches poursuivants, se sont imposés et les deux pays doivent encore jouer une rencontre, comme les Belges. Aller au Qatar en tant que leader du classement FIFA peut être un objectif (qui ne sert à rien, si ce n'est à l'être le plus longtemps possible).

Il faudra donc, pour les Sambi Lokonga et De Ketelaere, espérer monter au jeu pour gratter du temps, et surtout continuer de performer dans leurs clubs respectifs pour toujours entrer en liogne de compte. En novembre prochain au Qatar, il n'y aura cette fois que 23 places.