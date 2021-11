Steven Gerrard s'exprime sur son nouveau défi : "Un risque, mais impossible à refuser"

Steven Gerrard est le nouvel entraîneur d'Aston Villa. Il a quitté le "confort" de son poste aux Glasgow Rangers, où il jouait le titre et l'Europe, pour une mission de sauvetage en Premier League.

Un sacré risque pour l'ancien de Liverpool, qui va donc diriger son premier club en Premier League. "J'aime les challenges. C'est un risque, mais c'est quelque chose dans quoi j'ai hâte de me plonger. Ce club me conviendra car je sais que les supporters sont passionnés et qu'il y a une demande et une pression pour gagner", déclare Steven Gerrard à Villa TV. "Je vis avec ça depuis que j'ai 17 ans".

"J'ai appris l'intérêt d'Aston Villa le mercredi, et quand j'ai raccroché, j'ai su que je voulais que ça se décide très vite. C'était trop gros pour passer à côté", affirme l'ex-coach des Rangers. "À partir de là, ça a été très vite, et respect à Villa pour la rapidité avec laquelle ils ont mis les choses en place. Respect aussi aux Glasgow Rangers qui ont été très professionnels dans les discussions également".