Juninho annonce son départ de l'OL : "Normalement à la fin de saison c'est fini"

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais

Alors que l'OL se prépare à défier Marseille à l'occasion du très attendu 'Olympico', Juninho s'est prêté à quelques confidences lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

Et le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a laissé entendre qu'il quitterait son poste au terme de la saison. Une annonce un peu choc en plein milieu de saison : "J’avais évoqué trois saisons à mon arrivée, afin de voir ce que je suis capable de faire. Je suis conscient d'avoir eu cette opportunité car je suis un ancien joueur du club qui a eu du succès ici, et je l'assume", a expliqué le Brésilien.

"Mentalement, je ressens une certaine fatigue et je ne veux pas aller trop loin. Ce n’est pas une menace, car je ressens beaucoup de gratitude envers le club, le président et le employés, mais j’ai moi aussi beaucoup donné. J’espère terminer la saison sur une belle note, et normalement à la fin de la saison, c’est fini", annonce l'ancien milieu de terrain, qui risque de décevoir beaucoup de supporters lyonnais.

"J’ai envie de voir et d’essayer d’autres choses. Entraîner est dans un coin de ma tête, je n’ai pas les diplômes nécessaires pour travailler en Europe, mais dans d’autres pays oui. J’apprends beaucoup de choses aux côtés de Peter (Bosz, ndlr). On n’a pas tout ce qu’on veut dans la vie, mais si j’ai une opportunité, je préfère tenter que d’avoir des regrets" conclut l'ancien numéro huit de l'OL.