Platini se paie Infantino dans les règles de l'art

L'ancien président de l'UEFA ne mâche pas ses mots.

Michel Platini n'a toujours pas digéré sa mise au ban. Dans un entretien accordé à la revue de l'After Foot, l'ancien président de l'UEFA a sérieusement chahuté le président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'il considère comme un opportuniste.

"À la tête des institutions, tu as des gens qui ne pensent qu'à faire du business. Regarde ce que fait Infantino depuis qu'il est arrivé. Pourquoi la Coupe du monde à 48 ? C'est plus de matchs, plus d'argent. Et la Coupe du monde tous les deux ans ? C'est plus de matchs, plus d'argent. La Super Ligue, puisqu'il est à l'origine de la Super Ligue, c'est pareil, plus de matchs, plus d'argent pour les clubs. Infantino, je le connais, il a été mon assistant pendant dix ans...", a d'abord lâché l'ancien milieu offensif de l'équipe de France.

"Regarde Infantino jouer au football, c'est une catastrophe, il ne sait même pas taper dans un ballon. Est-ce que ça l'intéresse, le foot ? Voilà, j'ai évolué dans ce monde pendant vingt ans..., a poursuivi le champion d'Europe 1984 avant d'enfoncer le clou. Le grand refrain d'Infantino quand il était à l'UEFA, c'était 'Fuck la FIFA, fuck la FIFA'. Maintenant qu'il en est le patron, c'est 'Fuck l'UEFA, fuck l'UEFA'."