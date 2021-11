Brendan Rodgers répond aux rumeurs qui l'envoient à Manchester United

En difficulté à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur la sellette. Pour le remplacer, le nom de Brendan Rodgers, l'actuel entraineur de Youri Tielemans à Leicester, a été cité avec insistance. En conférence de presse cette après-midi, le manager de Leicester a répondu aux rumeurs qui l'envoient du côté d'Old Trafford: "Je ne peux pas vraiment commenter quelque chose qui n'est pas vrai. Je suis ici en tant que manager de Leicester City. Je suis fier d'être ici, je me sens privilégié et pleinement impliqué dans le projet du club. De plus, il est irrespectueux pour Solskjaer de parler de son départ de la sorte.

