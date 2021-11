Lille est frustré : "On a manqué de réflexion et de malice"

Proche du 3-0 en première période, Lille a finalement concédé le nul à Monaco (2-2), ce vendredi lors de la 14e journée de Ligue 1.

Évidemment, le LOSC était frustré à l'issue de la rencontre. "On perd deux points en ouvrant le score, une fois puis deux fois, Monaco n’était pas bien, on a eu vingt minutes très difficiles en début de deuxième période. Au moment où on reprend le contrôle du match, où on est en supériorité numérique, on prend ce but, on lâche des points, ce n'est pas bon. A partir du moment où l’adversaire est en infériorité, il faut l’enfoncer, à dix contre onze, on ne doit pas être en danger. Il nous manque cette grinta, ce petit truc", a confié l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec au micro de Prime Vidéo.

"On a manqué de réflexion et de malice et ça nous coûte des points. On lâche des points en route et c’est très dommage. On devrait être plus haut au regard de ce qu’on propose mais on manque de grinta, de malice, d’intelligence", a conclu le technicien lillois.