Trois noms insolites pour remplacer Solskjaer à Manchester United

Les Red Devils sont à la recherche d'un coach intérimaire capable de diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison.

Manchester United est à la recherche d'un nouvel entraîneur après le limogeage de Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils avaient en tête deux noms pour remplacer le Norvégien : Brendan Rodgers et Mauricio Pochettino. Cependant, les deux hommes sont encore sous contrat (respectivement à Leicester et au PSG) et un départ en pleine saison semble presque impossible.

Du coup, les pensionnaires de Old Trafford sont à la recherche d'un entraîneur intérimaire capable de diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison et selon le Daily Telegraph, trois noms auraient été retenus par le board mancunien : Lucien Favre, Rudi Garcia et... Ernesto Valverde.

Actuellement, c'est Michael Carrick qui s'occupe de jouer les intérimaires. Il a d'ailleurs parfaitement débuté son aventure avec une victoire 0-2 à Villarreal.