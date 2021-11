🎥 Alexis Saelemaekers épate la galerie avec un très beau geste technique

Depuis la reprise de la saison, Alexis Saelemaekers respire la confiance et cela se voit sur le terrain. En plus d'aligner de bonnes prestations à l'AC Milan, le milieu droit épate la galerie avec de très beaux gestes techniques. Ce fut notamment le cas lors d'un arrêt de jeu durant la rencontre de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid.

Bien qu'inutile, ce geste n'est pas passé inaperçu et fait déjà le tour de la toile. Pour le plus grand plaisir des amateurs de beaux gestes !

Alexis Saelemaekers with the skill after the half-time whistle at the Wanda 😎 pic.twitter.com/I7DpXvc6vt