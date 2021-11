Van Der Vaart s'en prend à Lionel Messi: "Tu n'as pas honte?"

La prestation de l'Argentin ce mercredi en Ligue des Champions fait couler beaucoup d'encre.

Rafael van der Vaart n’a pas apprécié le comportement de Lionel Messi (34 ans), lors du match Manchester City-PSG (2-1). Il regrette que l’Argentin ne courre pas et se demande s’il reste motivé.

« Cela me rend triste. C’est une question de désir. Est-ce que Messi le veut ou pas ? Quand on le compare à Cristiano Ronaldo, l’un se bat pour amener son équipe au niveau supérieur – et l’autre non. Messi marche de temps en temps. Je le regarde et je me dis : « Tu n’as pas honte ? « . Je commence à m’énerver contre Messi. Ça a déjà un peu commencé avec Ronald Koeman (à Barcelone). C’était en fait un refus de travailler, ce n’est pas normal pour un tel joueur. Et c’est dommage, car un joueur comme lui ne renaîtra jamais », a déclaré le consultant dans les colonnes du Mundo Deportivo.