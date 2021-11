Sergio Ramos se confie : "Ce sont des moments difficiles"

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, le défenseur central n'a pas disputé le moindre match en raison de ses problèmes physiques.

Récemment de retour dans le groupe du PSG, Sergio Ramos (35 ans) s'est livré sur cette période difficile au micro de Prime Vidéo.

"Au final, ce sont des moments difficiles, des moments de solitude. Des heures entières à la salle de sport, avec le kiné, le préparateur physique... Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter quelques fois. Mais j’ai cru en moi et au travail en permanence. Je me concentre sur le fait de rendre au club cette confiance qu’il a placée en moi. J’espère atteindre mon meilleur niveau. Je pense que je peux continuer à jouer pendant 4 ou 5 ans encore. Le plus important, c'est que la tête tienne car ce sont encore beaucoup d'années. J'espère ne plus avoir de problèmes physiques", a confié l'international espagnol qui pourrait réaliser ses grands débuts avec le PSG face à l'AS Saint-Etienne ce dimanche.