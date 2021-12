Le classement du Ballon d'Or... par continent

Un peu plus de précision dans les votes du très contesté Ballon d'Or.

Ce samedi, France Football a dévoilé les votes des journalistes pour le Ballon d'Or 2021 attribué lundi à Lionel Messi. Et certains choix ont surpris. Mais il est intéressant aussi de regarder qui a terminé premier au sein de chaque confédération.

Ainsi, l'Europe place Robert Lewandowski en tête, devant Jorginho et Lionel Messi. Le Polonais a aussi récolté le plus de points en Afrique, ou ses deux poursuivants inversent leur position sur le podium. En revanche, l'Amérique du Nord et les Caraïbes ainsi que l'Amérique du Sud, où l'attaquant du Bayern Munich se classe 2e, ont voté pour l'Argentin du Paris Saint-Germain. C'est aussi le cas pour l'Asie et l'Océanie, où Lewandowski est cette fois-ci 3e.

Le classement du Ballon d'Or 2021 par confédération :

Europe :

1. Lewandowski (209 points)

2. Jorginho (166)

3. Messi (161)

4. Kanté (58, 3 fois premier)

5. Benzema (58, 2 fois premier)

Afrique :

1. Lewandowski (184)

2. Messi (159)

3. Jorginho (127)

4. Benzema (85)

5. Kanté (64)

Amérique du Sud :

1. Messi (46)

2. Lewandowski (23)

3. Benzema (19)

4. Ronaldo (16)

5. Jorginho (13)

Amérique du Nord et Caraïbes :

1. Messi (107)

2. Lewandowski (63)

3. Jorginho (51)

4. Ronaldo (28, 2 fois premier)

5. Kanté (28, 1 fois premier)

Asie :

1. Messi (125)

2. Jorginho (98)

3. Lewandowski (90)

4. Salah (49)

5. Benzema (44)

Océanie :

1. Messi (15)

2. Benzema (12)

3. Lewandowski (11)

4. Jorginho (5)

5. Kanté (3)