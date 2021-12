Premier League: Emmanuel Dennis nominé pour le titre de joueur du mois

L'ancien Brugeois a trouvé sa cadence avec Watford et se retrouve nominé aux côtés de plusieurs cadors du championnat anglais pour le titre de Joueur du mois de novembre.

Six buts et cinq assists en treize matchs de Premier League: ce sont les superbes stats affichées par Emmanuel Dennis avec Watford. L'ancien Brugeois est en pleine bourre et a d'ailleurs inscrit trois buts et distillé deux passes décisives lors des trois dernières sorties des Hornets.

Suffisant pour faire partie des candidats au titre de Joueur du mois, une première pour le Nigérian. Mais la concurrence est grande. A ses côtés, le buteur de Watford retrouve deux Reds (Trent Alexander-Arnold et Diogo Jota), deux Cityzens (Bernardo Silva et Joao Cancelo) et un Hammer (John McGinn).