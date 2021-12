Jurgen Klopp: "Il faut écrire des livres sur Divock Origi"

Fidèle à lui-même, Divock Origi a sauvé les Reds de Liverpool hier soir face à Wolverhampton.

"C'est l'un des meilleurs finisseurs que je n'ai jamais vu", a déclaré Klopp à propos de l'attaquant qui a encore une fois été décisif. "C'est un si grand joueur et un gars merveilleux. C'est une légende ici. Quelle belle histoire. Un jour, les gens écriront des livres sur lui."

Et si Jurgen Klopp n'utilise pas plus Divock, c'est simplement parce qu'il a devant lui des joueurs qui font partie des meilleurs attaquants du Monde: "Pour diverses raisons, il n'a pas joué si souvent. Mais j'espère qu'un jour il trouvera un entraîneur qui l'utilisera plus souvent que moi. J'ai de la chance qu'il soit un garçon si positif, qui aime le club et fait tout ce qu'il peut faire sa part."