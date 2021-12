La mauvaise passe de l'OGC Nice: Galtier assume !

Christophe Galtier n'a pas encore la main sur son équipe et les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions.

Sur une série de trois matchs sans victoire en Ligue 1, l'OGC Nice a été battu par Strasbourg (0-3) dimanche. Après cette lourde défaite à domicile, l'entraîneur du Gym Christophe Galtier a assumé ses responsabilités par rapport à la période difficile connue par les Aiglons ces dernières semaines.

"Il y a une remise en question logique vu la prestation à domicile, encore. On est obligés d'avoir du questionnement et d'essayer de faire la meilleure analyse possible pour que cela ne se renouvelle pas. Les matches à domicile se suivent et se ressemblent, avec peu de contenu et avec beaucoup d'erreurs défensives. (...) Donc je suis obligé de faire mon autocritique et croyez-moi, elle est très dure. Je suis le seul responsable de ce qu'on ne voit plus. Quand on est là, c'est une remise en question profonde de ce que doit être notre manière de jouer et d'aborder les matchs", a analysé l'ancien coach de Lille face à la presse.