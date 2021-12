Zlatan Ibrahimovic a bien sorti quelques punchlines lors de son dernier livre.

Toujours prolifique malgré les années qui passent, l’attaquant du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 12 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison), conserve aussi un sens de la punchline toujours aussi aiguisé. La preuve une nouvelle fois au moment d’évoquer sa coupe de cheveux et une anecdote avec Silvio Berlusconi remontant à son premier passage en Lombardie (2010-2012).

"Berlusconi a toujours voulu que je me coupe les cheveux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas car ma force se trouve dans mes cheveux. C’est pour ça que j’ai fait ma queue de cheval. Plus elle est longue, plus je suis fort", a lancé le buteur suédois en riant dans une interview accordée à la Rai 3 pour la sortie de son nouveau livre "Adrenalina". Sacré Zlatan !