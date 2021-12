La Ligue 1 passera à 18 clubs au lieu de 20 à compter de la saison 2023-2024. Si aucune décision n'a encore été prise concernant la Ligue 2, elle pourrait également faire l'objet d'un changement à l'avenir.

En tout cas, les joueurs de Ligue 2 ne sont pas favorables au passage à 18 clubs. En effet, d’après l’UNFP, principal syndicat les footballeurs professionnels, 89 % d’entre eux se prononcent contre.

"Aux conséquences financières et sociales, avec la disparition d’un grand nombre de contrats de travail, pas seulement parmi les footballeurs d’ailleurs, s’ajoute l’obligatoire prise en compte de la dimension sportive pour des joueurs de Ligue 2, appelés à ne plus disputer que 34 journées de championnat", a déclaré l’UNFP via un communiqué.