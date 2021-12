Amadou Onana : une première campagne de Ligue des Champions réussie

Le jeune Belge a goûté aux joies de la Ligue des Champions et il n'a pas été déçu... il n'a pas non plus déçu.

Arrivé à Lille en début de saison, Amadou Onana n’est pas encore devenu un titulaire indiscutable. A seulement 20 ans, il doit encore passer un cap pour devenir un indispensable dans le jeu de Gourvennec. Mais cette campagne de Ligue des champions, dans un groupe où il y avait le FC Séville, Wolfsburg et Salzbourg, les Lillois ont terminé à la première place, en terminant par 3 victoires consécutives. C’est en Allemagne ce mercredi que les champions de France en titre ont composté le ticket pour le tour suivant. De son côté, Amadou Onana a participé à toutes les rencontres, et a même été titulaire lors du déplacement à Séville (0-0), match qui a lancé la campagne lilloise. Ce mercredi, c’est sa percussion vers l’avant qui a déclenché le deuxième but de son équipe, celui qui a soulagé toute l’équipe. On peut donc parler d’une première campagne réussie pour Amadou Onana. En espérant que la suite de la saison soit aussi parfaite et réussie. Après tout, il y aura un beau choc à jouer au printemps prochain.