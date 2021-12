Lyon sanctionné et le match à Marseille à rejouer après le jet de bouteille sur Payet

Le verdict est tombé concernant le match arrêté entre l'OL et l'OM.

La Commission de Discipline de la LFP a annoncé son verdict suite au match arrêté entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Et contrairement à ce qu'espérait l'OM, il n'y aura pas de défaite à huis-clos pour l'OL : le club rhodanien se voit infliger un retrait d'un point, mais la rencontre se rejouera à huis-clos.

L'OL écope également d'un second huis-clos, déjà disputé ce week-end face à Rennes. L'OM a réagi via son directeur de la communication Jacques Cardoze qui estime ces sanctions "profondément décevantes, voire humiliantes" pour les joueurs. "Si je comprends bien le message envoyé par la Commission de discipline à l'ensemble des joueurs de Ligue 1, se faire frapper vaut 1 point ferme mais donne aussi la possibilité de rejouer un match. C'est une décision qui me paraît extrêmement dangereuse", déclare-t-il dans La Provence.