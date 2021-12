🎥 Cristiano Ronaldo libère Man U chez la lanterne rouge

Le but de Ronaldo, les parades de David De Gea et trois points de plus pour les Red Devils.

Manchester United a souffert pour se débarrasser de la lanterne rouge à Norwich City, mais les Red Devils ont obtenu gain de cause, grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo, qui a provoqué et transformé le penalty de la victoire à la 75e minute de jeu. Mais il a aussi fallu plusieurs parades de David De Gea, notamment une superbe envolée sur une frappe de Teemu Pukki qui prenait la direction de la lucarne, pour permettre aux Red Devils de tenir le zéro derrière. Mission accomplie pour les Mancuniens. Deux matchs, deux buts, deux victoires: ça fait six points sur six pour Ralf Rangnick. Et Man U en profite pour grimper à la cinquième place, avec tout de même onze points de retard sur le leader, City. Norwich reste coincé à la dernière place, avec 10 points. Au terme d'une rencontre difficile pour @ManUtd sur la pelouse de @NorwichCityFC, l'inépuisable Cristiano Ronaldo permet aux siens d'arracher la victoire sur penalty 🇵🇹⚽#NORMUN pic.twitter.com/RIBuem9Fed — VOOsport (@VOOsport) December 11, 2021