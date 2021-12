Mouscron renverse Lommel et se relance

Les Hurlus évacuent directement la semaine dernière.

L'Excel Mouscron avait fait trembler le leader Westerlo en menant 0-2, avant de s'écrouler la semaine dernière en Campine, les Hurlus ont fait en sorte de rapidement repartir de l'avant en domptant Lommel, au Canonnier, samedi soir.

Ca avait pourtant mal commencé pour l'équipe de José Jeunechamps: Daniel Arzani a ouvert le score pour les visiteurs dès la neuvième minute. Mené, l'Excel a réagi en seconde période et a fait tourner la rencontre en six minutes grâce à des buts de Joachim Carcela et Eric Bocat.

Quatrième victoire (2-1) en cinq matchs pour les Hurlus qui avec 18 points, reviennent à deux unités de la deuxième place de Waasland-Beveren.