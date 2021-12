Pep Guardiola chambre KDB : "Je sais quand le sortir en regardant à quel point il est rose"

Le coach de Manchester City a ainsi plaisanté, ce samedi en conférence de presse, au sujet de la condition physique de Kevin De Bruyne et surtout du fait que le joueur a un teint permettant de rapidement identifier quand il faut le remplacer. "C'est très facile pour moi de gérer De Bruyne, parce que vous savez toujours quand le sortir en fonction d'à quel point il est rose", plaisante Pep Guardiola. "C'est comme s'il avait sa propre barre d'endurance !".

Pep Guardiola: "It's very easy for me to manage De Bruyne, because you always know when to take him off based on how 'Pink' he is. It's like he has his own stamina bar." 😂🔥 pic.twitter.com/IEjkhOpHU3