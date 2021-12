Mazzù prévient : "Nous ne dominerons plus toujours l'adversaire"

L'Union a remporté une victoire moins spectaculaire que d'autres ce soir, mais affiché une belle maturité.

Felice Mazzù le reconnaissait aisément : "Ce soir, c'était un match d'efficacité. Nous avons eu la chance d'être efficaces, au contraire de notre adversaire. Malines a eu des situations dangereuses et soit s'est loupé, soit est tombé sur un grand Anthony Moris, qui est certainement l'homme du match", entame-t-il en conférence de presse.

"Nous avons su garder le zéro et c'est important. Nous aussi avons manqué d'efficacité par moments", souligne Mazzù. "Mais face à Malines, on sait que ce sera une bataille. Même diminué par le Covid-19, le onze aligné ce soir était de qualité. On a vu à la façon dont un De Camargo de 38 ans se battait qu'il y avait du feu chez ce Kavé".

Avec 40 points, ce groupe mérite qu'on lui tire son chapeau

L'USG s'est ainsi affranchie des difficultés habituelles face à Malines, qui avait battu le leader Derrière les Casernes et ensuite éliminé les Unionistes en Coupe. "On ne dominera pas chaque adversaire comme on a pu le faire en début de saison. L'adversaire nous connaît, sait comment contrecarrer nos automatismes", reconnaît Felice Mazzù.

"Il faudra peut-être changer certaines choses cet hiver et on y travaillera. Mais nous avons 40 points désormais. Ce groupe mérite qu'on lui tire un grand coup de chapeau pour ce qu'il est en train de réaliser", conclut-il ensuite.