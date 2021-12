La crise de la covid-19 est toujours aussi intense en Premier League. Et alors que devait se jouer le choc entre Leicester et Tottenham ce soir, pour le compte de la 17e journée, la rencontre a finalement été reportée à cause de covid.

Déjà obligé d’annuler son match de Ligue Europa Conference face au Stade Rennais et de reporter celui contre Brighton, Tottenham n’a toujours pas joué de match officiel depuis le 5 décembre dernier.