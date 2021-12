Anthony Martial vers la Serie A?

L'attaquant français peut quitter Manchester United.

Mécontent de son temps de jeu, l'attaquant Anthony Martial (26 ans, 10 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) désire quitter Manchester United cet hiver. Barré par la concurrence en attaque, l'international français veut aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et justement, la Juventus Turin est intéressée par le Mancunien.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juve envisage de proposer un prêt avec option d'achat pour recruter le Tricolore en janvier. L'idée de rejoindre le Piémont, où la concurrence en attaque est assez limitée, pourrait bien plaire à l'ancien Monégasque. Affaire à suivre...