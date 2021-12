Premier League : Arsenal déroule à Leeds et confirme sa place dans le top 4

C'était la seule rencontre non impactée par les nombreux cas de Covid présents au Royaume-Uni.

L'unique rencontre de ce samedi en Premier League a offert du spectacle. En déplacement du côté de Leeds, Arsenal s'est imposé sur le score de 1-4. Martinelli par deux fois (16e et 28e), Saka (42e) et Smith Rowe (84e) se sont chargés d'alimenter le marquoir. Raphinha a sauvé l'honneur de Leeds sur penalty.

Cette victoire permet aux Gunners de compter 32 points et d'assurer un peu plus leur place dans le top 4. On notera qu'Albert Sambi Lokonga était absent car testé positif au Covid-19.