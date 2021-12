Les Girondins sont frappés par le covid-19

Ce sont des nouvelles dont on pourrait se passer...

Les Girondins de Bordeaux sont touchés de plein fouet par la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Selon L'Equipe, le club aquitain compte trois nouveaux joueurs positifs : le défenseur central Stian Gregersen (26 ans, 13 matchs et 1 but en L1 avec Bordeaux cette saison), le milieu Issouf Sissokho (19 ans, 5 matchs en L1 cette saison) et l'attaquant Sékou Mara (19 ans, 12 apparitions et 1 but en L1 cette saison).

Avec Rémi Oudin et Dilane Bakwa, testés positifs avant le 32e de finale de Coupe de France contre les Jumeaux Mzouazia (10-0) dimanche, Bordeaux sera privé de cinq joueurs pour la réception de Lille, mercredi, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. D'autres tests ont été effectués ce mardi matin et le club au scapulaire est dans l'attente des résultats.