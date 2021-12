Charly Musonda: "J'ai pleuré en apprenant que j'allais devoir partir"

Pour la première fois depuis l'annonce de son départ, Charly Musonda s'est exprimé dans un podcast.

Charly Musonda Junior voit son contrat avec Chelsea expirer à la fin de cette saison. Le milieu de terrain déjà âgé de 25 ans part avec beaucoup de regrets. Il n'a jamais pu percer avec les Londoniens: "J'ai dit à Thomas Tuchel que je voulais même bien jouer gratuitement", a déclaré Musonda à The Beautiful Game Podcast. J'aimerais tellement faire partie de la sélection. Je travaillerais dur et je jouerais avec les espoirs afin de me remettre à niveau. Je n'ai même pas demandé une place de titulaire, juste pouvoir disputer quelques minutes de temps en temps."

"J'ai parlé à Petr Cech en août, mais j'ai tout de suite su que j'allais devoir partir et que je ne pouvais rien y changer. Après ce coup de téléphone, j'ai pleuré, car je suis ici depuis longtemps. Même maintenant, j'ai toujours du mal à réaliser et c'est mentalement difficile. Vous savez, les fans ont été incroyables. Même quand j'étais blessé, je tombais toujours sur quelqu'un qui me disait de ne pas abandonner."

Il reste donc quelques mois à Charly Musonda pour se trouver une nouvelle destination.