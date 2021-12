Le joueur du mois de novembre est connu en Ligue 1

Il est le premier Rennais à recevoir ce prix cette saison.

Troisième de Ligue 1 et premier de son groupe de Conference League, Rennes effectue un début de saison remarqué. Plusieurs joueurs sont donc naturellement mis sous les feux des projecteurs, dont Gaetan Laborde, qui vient de recevoir le trophée UNFP de joueur du mois de novembre. Il devance Romain Faivre et Anthony Lopes.

Auteur de deux buts et une passe décisive en Ligue 1 et d'un triplé en Conference League (Rennes 3-3 Vitesse), Laborde succède à Kylian Mbappé, Seko Fofana et Lucas Paqueta.