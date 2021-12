Ander Herrera défend la Ligue 1

Le milieu de terrain du PSG estime que le championnat est en pleine progression.

De plus en plus plaisante à regarder ces derniers mois, la Ligue 1 est-elle en progrès ? C’est clairement l’avis du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ander Herrera (32 ans, 14 matchs et 3 buts en L1 cette saison). A l’issue du match nul contre Lorient (1-1) mercredi, l’Espagnol a poussé un coup de gueule pour défendre notre championnat.

"Ni l'OM, l'OL ou Rennes n'ont gagné (lors de la 19e journée, ndlr). C'est la Ligue 1, c'est fort, a estimé l’ancien Red Devil au micro de Canal+. Quand les gens parlent de la Ligue 1, je crois qu'ils n'ont pas le respect suffisant pour toutes les équipes. Le LOSC a gagné contre Séville, alors que tout le monde en Espagne dit que Séville va essayer de gagner la Liga. Monaco a gagné contre la Real Sociedad alors que tout le monde dit que c'est une équipe prête pour gagner la Liga. (…) Le niveau monte chaque année. Nos adversaires sont plus organisés (...). On doit donner de la valeur au fait qu'on ait 13 points de plus que le deuxième de Ligue 1. Je pense que cette statistique dit tout."