Un échange de joueurs entre le FC Barcelone et l'Ajax?

Ce ne serait pas la première fois qu'un Ajacide signe à Barcelone...

Annoncé possible partant, le latéral droit Sergino Dest (21 ans, 16 matchs toutes compétitions cette saison) va-t-il quitter le FC Barcelone pour retourner à l'Ajax Amsterdam ? Selon le quotidien espagnol AS, le Barça envisage un échange avec le défenseur ajacide, Noussair Mazraoui (24 ans, 21 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison).

L'international marocain n'a plus que six mois de contrat chez les Lanciers. L'Ajax pourrait donc voir d'un bon oeil son départ cet hiver plutôt que de le laisser partir libre en fin de saison. D'autant qu'il serait immédiatement remplacé numériquement avec l'arrivée de Dest. Reste à voir si toutes les parties sont d'accord pour boucler un tel deal.