Deux Coupes en Angleterre, c'est trop : "Nous sommes le seul pays où ça se fait encore"

La FA Cup et la Carabao Cup cohabitent encore en Angleterre, au grand dam des joueurs qui dénoncent les calendriers serrés qui en découlent.

Ralf Rangnick, nouveau venu dans le championnat d'Angleterre, a dénoncé cette particularité anglaise. "Nous sommes le seul grand championnat où il y a encore deux Coupes nationales. En France, ils ont arrêté la Coupe de la Ligue il y a quelques années. Il ne reste que nous", regrette l'entraîneur de Manchester United sur Sky Sports. "Mais je sais que ces matchs sont conservés parce qu'ils constituent un apport financier non-négligeable pour les clubs des divisions inférieures. Je le comprends, mais nous jouons trop de matchs".

Rangnick a également déclaré qu'il espérait que la Premier League repasserait à cinq changements. "Cela avait été implémenté pour aider les clubs en période de pandémie et je pense que nous en sommes à nouveau là. La situation est la même qu'il y a un an et demi, donc pourquoi cela doit-il changer ? Pour autant que je sache, l'Angleterre est le seul pays à être repassé aux trois changements", pointe-t-il.