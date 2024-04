L'Union de retour en force dans notre Equipe de la Semaine !

Comme après chaque journée de championnat, nous vous présentons notre Équipe de la Semaine. Cette fois, elle est composée de trois Unionistes et quatre Brugeois...mais pas seulement du Club.

Gardien

On pourrait dire qu'à Anderlecht, personne ne mérite réellement une place dans cette équipe, mais il y avait bien une exception : Colin Coosemans. Il méritait d'y figurer pour son arrêt incroyable sur le tir de Somers en toute fin de match. Sans cela, Anderlecht ne serait plus leader des Play-offs.

Défense

Kyriani Sabbe est le nouvel arrière droit titulaire du Club de Bruges et le restera très probablement. Quelle performance du joueur de 19 ans ! Un but (aidé par McKenzie) et une passe décisive, il a marqué le match de son empreinte. Ordonez était une nouvelle fois infranchissable à ses côtés.

Jesper Daland figure également dans ce classement. Il a gardé Dolberg et Vazquez sous contrôle et a marqué l'égalisation d'une superbe frappe. Sur le côté gauche, nous choisissons Nayel Mehssatou, qui a donné de l'espoi à Courtrai avec un but qui sauve pour l'instant les Kerels de la relégation.

Milieu de terrain

En tant que remplaçant avec seulement une demi-heure de jeu, Julien De Sart a complètement renversé le match contre Westerlo avec, une fois de plus, un superbe tir de loin et une performance solide.

La même chose vaut pour Rob Schoofs, qui ne marque décidément que des beaux buts. Hugo Vetlesen est quant à lui complètement épanoui dans ces play-offs. Il prospère aux côtés de Vanaken et a retrouvé son meilleur niveau.

Et que dire de Cameron Puertas ? Encore deux buts, encore deux beautés - surtout le deuxième. Cinq buts en trois matchs. Quel joueur !

Attaque

Ces performances profitent également à ses deux compères de l'attaque. Mohamed Amoura a retrouvé sa meilleure forme juste à temps et est de nouveau un cauchemar pour les défenses. Ritchie De Laet n'en pouvait clairement plus.

Gustaf Nilsson a de nouveau été l'un des hommes-clés. Le Suédois a marqué un but absolument superbe, très important car égalisant contre l'Antwerp.