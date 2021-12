Anthony Martial en route vers la Liga ?

Le Français n'a plus voix au chapitre chez les Red Devils et un départ d'Old Trafford n'est clairement plus à exclure.

Anthony Martial devrait changer de club cet hiver. Le Français ne joue plus beaucoup à Manchester United et selon Estadio Deportivo, le FC Séville serait intéressé par ses services. Le club sévillan souhaiterait se faire prêter le joueur des Red Devils, qui n'a pu bénéficier que de quatre titularisations depuis le début du championnat.





