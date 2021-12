Un joueur excédentaire du PSG proche de rejoindre la Real Sociedad

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, le milieu de terrain s'apprête à quitter le Paris Saint-Germain cet hiver.

Rafinha (28 ans, 5 matchs en L1 cette saison) va quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Selon AS, le club de la capitale est tout proche de trouver un accord pour le prêt du milieu de terrain à la Real Sociedad. Il ne reste plus qu'aux deux formations à insérer ou non une option d'achat.

Le média espagnol précise que ce départ "est le premier d’une longue série au PSG en janvier".