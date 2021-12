Les dirigeants de Seraing vont devoir travailler doublement lors des prochaines semaines s'ils veulent rester en D1A

Le promu sérésien a enregistré sa cinquième défaite de rang et a perdu son coach. Les pensionnaires du Pairay s'enlisent dans le fond du classement et cela commence à devenir inquiétant.

Comme tout le monde peut l'observer depuis le début de la saison, Seraing dispose d'un petit noyau voire étriqué. Très peu de joueurs expérimentés et une majorité qui venait à peine de découvrir et de confirmer en D1B. Jordi Condom devait composer avec les joueurs dont il disposait, un challenge des plus compliqués. En effet, l'apprentissage en D1A doit se faire rapidement sous peine de rester enlisé au fond du classement. Lundi dernier, le pensionnaire du Pairay a enregistré sa cinquième défaite de suite et a vu son coach quitter le club. Le technicien catalan s'en est allé pour raisons familiales, mais également pour les raisons sportives expliquées plus haut.

"Cela prend beaucoup d’énergie d'être le coach de Seraing"

"C’est comme un chef qui veut faire une bonne assiette mais qui n’a pas tous ses ingrédients. Seraing est monté trop vite et il y a des aspects qui sont encore loin d’être au niveau de l’élite. Cela prend beaucoup d’énergie d'être le coach de Seraing. Les choses ne progressent pas assez rapidement à mon goût. Donc je préfère arrêter en me disant que j’ai fait du bon travail pour développer les joueurs, même si les résultats n’ont pas suivi", avait-il lâché à l'issue de la rencontre à Malines.

Condom a débarqué au Pairay avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie, mais il a vite compris que le club n’avait peut-être pas les moyens de ses ambitions. Il n'a pas eu les renforts attendus cet été, mais il a composé avec les éléments à disposition. Quand il a voulu anticiper le mercato hivernal, il n'a pas été écouté non plus et n’a pas pu faire fonctionner son réseau d’ex-directeur sportif. Sans parler du terrain d'entraînement qu'il réclamait depuis des semaines. Les Métallos sont obligés de s'entraîner sur un terrain synthétique chaque jour, et les risques de blessure sont bien plus élevés.

Vite un nouveau coach et des renforts

Les dirigeants sérésiens vont devoir travailler doublement lors des prochaines semaines s'ils veulent rester en D1A. Il va falloir trouver un coach qui accepte ce challenge périlleux. Le futeur T1 des Métallos disposera, comme Condom, de peu de choix sur son banc en cours de match pour faire basculer une rencontre. Chaque semaine, le technicien espagnol devait prier pour qu'aucun de ses éléments ne se blesse ni ne soit suspendu. Un véritable puzzle hebdomadaire. Le noyau étant trop petit, il est impossible de mettre en place une véritable concurrence et beaucoup de joueurs sont assurés de jouer chaque week-end. Et cela commence à se faire ressentir. Certains élements prestent en deçà de leur niveau et ne montrent aucune révolte quand l'équipe sombre. Un mal qu'il faudra soigner au plus vite car la lutte pour le maintien est impitoyable en Jupiler Pro League.

Plutôt que de privilégier des jeunes joueurs sans expérience en provenance de Metz, Seraing devra mettre la main à la poche et engager des gars qui connaissent la D1A et qui pourront guider l'équipe actuelle. Pour rappel, le promu perdra Cissé et Jallow au début de l'année prochaine puisqu'ils participeront à la CAN. Il faudra un renfort à chaque ligne au minimum en plus d'un back droit. Seraing, qui effectuer son stage hivernal à Metz, va devoir s'activer et se renforcer au plus vite, sa survie en Jupiler Pro League en dépend.