Liverpool se déplacera à Chelsea sans Jürgen Klopp

Mais pour ce déplacement à Chelsea, Liverpool devra faire sans son entraîneur Jürgen Klopp. Les Reds ont annoncé ce samedi que le technicien allemand avait été testé positif au Covid-19. C'est donc son adjoint Pepijn Lijnders qui s'occupera de l'équipe.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.