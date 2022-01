Grande première et derby fou: deux bons souvenirs de Lukaku contre Liverpool

Le Diable rouge retrouve Liverpool, un club contre lequel il avait vécu de très bons moments au début de sa carrière anglaise.

Liverpool est l'un des clubs que Romelu Lukaku a le plus souvent croisé depuis le début de sa carrière (18 fois) et s'il n'a pas souvent triomphé contre les Reds (3 victoires pour 7 partagés et 8 défaites), le Diable Rouge s'est illustré à plusieurs reprises, lors de ses premiers pas en Premier League.

Deux victoires et deux buts avec WBA

C'est d'ailleurs contre Liverpool que Romelu Lukaku avait inscrit son tout premier but en Premier League. Le 18 août 2012, Big Rom' dispute son tout premier match avec West Bromwich, il monte à la 68e et débloque son compteur huit minutes plus tard. Il remettra le couvert au match retour, quelques mois plus tard, à l'occasion d'une nouvelle victoire de WBA contre les Reds.

Un Derby à l'accent belge

L'année suivante, le Diable Rouge a pris la direction d'Everton et son premier Derby de la Mersey sera particulièrement épicé. Dans un match à l'accent belge, c'est Kevin Mirallas qui ouvre le score et Romelu Lukaku s'offre un doublé dans les 20 dernières minutes. Mais les Reds auront le dernier mot, via Daniel Sturridge en toute fin de match et les deux équipes se quittent sur un partage (3-3).