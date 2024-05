"Le point de non-retour a été franchi" : l'appel des Ultras Inferno à 777...et aux autres supporters du Standard

La fin de saison du Standard est pleine d'interrogations. Y compris en ce qui concerne les actions des supporters.

Dans un communiqué officiel, les Ultras Inferno se sont engagés à ne pas faire annuler la rencontre entre le Standard et La Gantoise : "D'autres actions verront encore le jour d'ici la fin de saison mais il est clair que les derniers matchs devront avoir lieu".

Les Ultras assument toutefois le blocage face à Westerlo : "Nous devions poser ce geste fort : Empêcher le match de débuter pour mettre un point final à l'ère 777 afin qu'ils revendent le club au plus vite. Nous n'en sommes pas fiers, mais nous devions le faire ! Bien que la direction du club, sous l'impulsion de Pierre Locht, tente de camoufler la vérité, il a été signalé mercredi matin aux joueurs et au staff qu'ils ne seraient plus payés et ce à durée indéterminée. Telle est la réalité".

La défiance est totale

La bataille est donc loin d'être terminée : "Suffisamment d'éléments sont de notoriété publique et permettent de comprendre que 777 Partners est une société frauduleuse, ultra-endettée et un acteur toxique pour le football. Le point de non-retour a été franchi. Il n'y a qu'une seule issue possible : la revente immédiate du club ! Il semblerait que 777 se prépare à revendre mais tant que cela n'est pas officiel, nous ne lâcherons pas la pression".

"Ce modèle de multipropriétés a confirmé toutes les craintes que nous avions à savoir passer au second plan, vider le club de son identité et de ses valeurs. Nous n'accepterons pas de remplacer un modèle foireux par un autre" peut-on lire.

Le communiqué se conclut avec un appel aux autres supporters du Standard : "Notre club étant dans le flou le plus total, nous invitons tous les abonnés à attendre le dernier moment pour se réabonner soit jusqu'au 6 juillet. Nous ne voudrions pas que les fonds récoltés de cette campagne d'abonnement soient utilisés pour combler d'autres dettes appartenant à 777 partners".