Eric Gerets continuera à s'accrocher : "Je peux encore faire un dixième de ce que je pouvais faire avant"

Il y a 12 ans, Eric Gerets était victime d'une hémorragie cérébrale. La santé de cette légende du Standard reste fragile.

Les interviews d'Eric Gerets se font rares ces dernières années. Bien qu'affaibli, le Lion de Rekem s'est confié à Humo et y a abordé sans détour ses problèmes de santé.

"Les premières années après mon hémorragie cérébrale, tout s'est plutôt bien passé. J'ai même été entraîneur pendant trois ans. Mais maintenant, j'ai aussi une calcification cérébrale, qui se dégrade vraiment depuis deux ans", explique-t-il.

Il lui devient difficile d'être autonome : "Parler est devenu très difficile, marcher est également plus compliqué. Parfois, je tombe en avant parce que je n'arrive pas à garder l'équilibre. C'est difficile, mais on apprend à gérer malgré tout. Il le faut bien. Je peux encore faire un dixième de ce que je pouvais faire avant. Mais j'apprends à relativiser : cela vaut mieux que rien".

Eric Gerets s'accroche

Cela reste malgré tout difficile pour quelqu'un de si actif jusque-là : "Ne plus pouvoir jouer au tennis, ne plus pouvoir faire du vélo : c'est difficile. J'ai encore un vélo dans le salon : je m'installe pendant une demi-heure, 45 minutes et ça fonctionne toujours parfaitement".

Le Standard restera pour lui comme une deuxième maison, chaque apparition à Sclessin agit comme un moment d'évasion dans ces conditions.