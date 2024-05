C'est fait : Timmy Simons va quitter Dender et rejoindre une équipe de Pro League !

Cela fait plusieurs semaines que le nom de Timmy Simons est cité du côté de Westerlo. Les Campinois veulent trouver un remplaçant à Rik De Mil, limogé après l'affaire du "match arrangé" face à Genk et parti désormais à Charleroi.

Timmy Simons, ambitieux, n'a jamais caché ses intentions : un départ cet été est bel et bien probable. "Je suis ambitieux et je veux aller aussi haut que possible."

"Je ne dis jamais jamais. Cependant, je suis sous contrat à Dender et un départ n'est envisageable que si les trois parties sont d'accord", avait-il déclaré à ce sujet.

Simons, sous contrat avec Dender jusqu'en 2025, ne serait donc pas contre tenter une nouvelle aventure. Westerlo l'aurait placé en tête de sa liste. Nous n'avions pas encore de réelles nouvelles des négociations, jusqu'à ce mardi...

En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, un accord aurait été conclu entre Westerlo et Timmy Simons. Le coach devrait signer un contrat de 2 ans.

✅🟡🏰 DONE DEAL

🇧🇪 Been told agreement now sealed and completed for Timmy Simons to #Westerlo.

✍🏼 Belgian coach now expected to sign a 2 years contract. #mercato #JPL pic.twitter.com/POlOJCujaj