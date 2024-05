La statistique incroyablement impressionnante d'Anderlecht qui devrait inquiéter le Club Bruges

Le Lotto Park est devenu une véritable forteresse cette saison. Les Bruxellois y laissent à peine échapper des points, et encore moins pendant les play-offs.

Le parc Astrid affiche complet à chaque match à domicile d'Anderlecht. La billetterie doit renvoyer des dizaines de personnes à chaque match encore à la recherche d'un précieux sésame, et cela a été le cas toute la saison : le taux d'occupation est largement dans les 90%.

Cela inclut certes également les abonnés qui ne se sont parfois pas présentés, mais il n'est bien sûr pas possible de donner des chiffres exacts à ce sujet.

Sous l'impulsion de son 12ème homme, Anderlecht n'a réussi à perdre qu'une seule fois à domicile cette saison. Contre le KV Courtrai, qui est venu prendre les trois points lors de la dernière journée de la compétition régulière.

Le Club sera-t-il capable de faire de même? Anderlecht a remporté 15 des 18 autres matchs et a fait trois matchs nuls. 48 points sur 57, soit 84,2 %, au Lotto Park, c'est presque "La plus grande distinction".

Et c'est un chiffre digne d'un champion. Avec le soutien du public, le Lotto Park est devenu une forteresse presque imprenable. Brian Riemer avait demandé un chaudron samedi dernier et avait été entendu : il faut s'attendre à encore plus fort dimanche contre Bruges...