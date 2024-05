Officiel : un ancien du Club de Bruges s'offre un beau retour

Ce mardi, le club néerlandais de Willem II Tilburg a annoncé que Tom Caluwé était son nouveau directeur sportif. L'équipe évoluera en Eredivisie la saison prochaine.

Tom Caluwé, 46 ans, possède déjà un certain bagage en tant que dirigeant sportif. Ancien entraîneur assistant du KV Malines notamment, il devient directeur sportif en 2019 et remplira cette fonction jusqu'en octobre 2022.

Caluwé rejoint ensuite le Club de Bruges en tant que directeur des sports. Après la saison 2022-2023, il rejoint le club de Zulte Waregem.

Sans emploi depuis mars 2024, il retrouve donc une nouvelle fonction, au sein du Willem II Tilburg. Il connait bien le club néerlandais, puisqu'il y a évolué en tant que joueur entre 2000 et 2006.

Au sein du Willem II, Caluwé rejoindra ainsi un autre Belge : Peter Maes. Maes est également un ancien entraîneur de Malines et est parvenu à faire remonter Willem II en Eredivisie en vue de la saison prochaine.

"Le club et la ville me sont familiers et il y a un beau défi à relever. Willem II est de retour au niveau qui est le sien et j'ai hâte de travailler avec le club pour lui assurer un avenir stable en Eredivisie", a déclaré Caluwé.